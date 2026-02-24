Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarına, BMT Nizamnaməsinə və xüsusilə sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə əsaslanan mövqeyini yüksək qiymətləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasının dördüncü ildönümü ilə bağlı məqaləsində bildirib.

    Посол: Азербайджан много лет боролся за свои территории и понимает Украину как никто другой

