Посол: Азербайджан много лет боролся за свои территории и понимает Украину лучше других стран

Украина высоко ценит позицию Азербайджана, основанную на уважении к нормам международного права, Уставу ООН и, в частности, принципу нерушимости границ.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Баку Юрий Гусев в своей статье, приуроченной к четвертой годовщине начала российско-украинской войны.

"В современном мире это не абстрактные формулы - это фундамент глобальной безопасности и и Азербайджан, который сам прошел тяжелый многолетний путь борьбы за восстановление своей территориальной целостности, понимает нас лучше, чем многие другие страны",- отметил он.

Гусев добавил, что Киев глубоко признателен международным партнерам за политическую, гуманитарную, экономическую и энергетическую поддержку.

"Слова особой благодарности я хочу адресовать Азербайджану – ее руководству и народу, которые с первых дней войны проявили искреннюю солидарность с Украиной. Азербайджан оказывал и продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим регионам нашей страны, отправляет в Украину жизненно важное оборудование, в первую очередь энергетическое, поддерживает восстановление социальной инфраструктуры", - добавил посол.

При этом Гусев отметил, что по состоянию на сегодня общая стоимость помощи Украине от Азербайджана превышает $45 млн.

"Эта помощь имеет не только практическое, но и глубоко символическое значение - она демонстрирует, что Украина не одна, что в трудные времена нас поддерживают друзья и настоящие братья, понимающие ценность свободы, суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнул Гусев.

При этом он отметил, что отношения стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном построены на прочной исторической основе взаимного уважения и поддержки. По его словам, Киев заинтересован в дальнейшем развитии политического диалога, экономического партнерства, гуманитарных и культурных связей с Баку.

"Сегодня российская война против Украины имеет последствия далеко за пределами нашего региона. Она затронула продовольственную безопасность, энергетические рынки, логистические цепочки всего мира. Россия сознательно использует продовольствие и энергоресурсы как инструмент глобального давления. Украина, несмотря на полномасштабные военные действия на своей территории, продолжает играть ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной стабильности, в том числе поставляя зерно странам, которые в этом остро нуждаются.

Мы защищаем не только свою землю - мы защищаем принципы, на которых держится современный миропорядок: право на независимость, право на развитие, право народов жить в справедливом мире без войны", - отметил посол.

Дипломат добавил, что Украина, несмотря на войну, остается открытой к сотрудничеству, диалогу и совместным инициативам, направленным на укрепление международной безопасности.

"Мы смотрим вперед. Украина продолжает борьбу. Украина восстанавливается. Украина реформируется. Украина укрепляет международные партнерства. И Украина обязательно победит - потому что защищает правду, свободу и само право жить и развиваться",- сказал он.

Посол выразил уверенность в том, что чем крепче будет международная солидарность, чем активнее будет объединение усилий государств, отстаивающих принципы международного права - тем быстрее в Украине наступит справедливый и устойчивый мир.

Гусев еще раз поблагодарил Азербайджан за поддержку, за дружбу, за протянутую братскую руку помощи в самые тяжелые дни.

"Мы это ценим. Мы это помним. И мы уверены - впереди у наших стран новые страницы расширения стратегического партнерства, успешного и взаимовыгодного сотрудничества и настоящей дружбы, основанной на взаимном доверии, уважении и общем мирном и счастливом будущем наших народов",- подытожил он.