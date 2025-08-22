Haqqımızda

Yuri Jdanov: Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil

Yuri Jdanov: Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil.
Xarici siyasət
22 avqust 2025 10:47
Yuri Jdanov: Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil

Heydər Əliyev yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyil.

"Report" xəbər verir ki, bunu MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının icraçı katibi Yuri Jdanov Laçında keçirilən “Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının müəllifidir” mövzusunda beynəlxalq konfransda deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpağında, MDB-yə üzv dövlətlərin də bir hissəsi olduğu o nəhəng ölkənin rəmzlərinə çevrilən böyük şəxsiyyətləri və nailiyyətləri yada salmamaq mümkün deyil:

“Yaşadığım dövrün bir nümayəndəsi kimi qeyd edə bilərəm ki, böyükmiqyaslı Baykal-Amur magistralının tikintisi layihəsinin uğurla həyata keçirilməsində həmin illərdə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olmuş, ikiqat Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Heydər Əliyevin həlledici rolu olub. Bu görkəmli şəxsiyyət yalnız Azərbaycan xalqının qəhrəmanı deyildi! Biz hamımız onu böyük hörmət və minnətdarlıq hissi ilə xatırlayırıq".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Юрий Жданов отметил выдающиеся заслуги Гейдара Алиева

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyə Ali Məhkəməsinin prokuroru: Azərbaycanla bilik və təcrübə mübadiləsinə böyük əhəmiyyət veririk
Türkiyə Ali Məhkəməsinin prokuroru: Azərbaycanla bilik və təcrübə mübadiləsinə böyük əhəmiyyət veririk
22 avqust 2025 11:09
MDB-də cinayətkarlığa qarşı mübarizədə vahid mərkəzin yaradılması təklif olunur
MDB-də cinayətkarlığa qarşı mübarizədə vahid mərkəzin yaradılması təklif olunur
22 avqust 2025 11:03
Rusiya Prezidenti Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
Rusiya Prezidenti Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
22 avqust 2025 11:01
İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 10:47
İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüşü olub
Fotoİlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla təkbətək görüşü olub
22 avqust 2025 09:28
Azərbaycan Prezidenti Türkmənistanda işgüzar səfərdədir - VİDEO
FotoAzərbaycan Prezidenti Türkmənistanda işgüzar səfərdədir - VİDEO
22 avqust 2025 09:02
Mirzoyan və Kombos Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair sazişləri müzakirə edib
Mirzoyan və Kombos Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair sazişləri müzakirə edib
21 avqust 2025 21:08
TDT Əqli Mülkiyyət Qurumlarının Rəhbərlərinin ikinci görüşü Azərbaycanda olacaq
TDT Əqli Mülkiyyət Qurumlarının Rəhbərlərinin ikinci görüşü Azərbaycanda olacaq
21 avqust 2025 17:11
ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq - RƏY
ATƏT-in Minsk qrupu tarixdə uğursuz vasitəçilik nümunəsi kimi qalacaq - RƏY
21 avqust 2025 16:26
Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib
Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib
21 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi