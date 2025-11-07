İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    XİN: İrəvanla sülh müqaviləsinin imzalanma məkanından müəyyən şərtlər yaradılandan sonra danışmaq olar

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:04
    Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ilk növbədə müvafiq şəraitin yaradılması lazımdır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib.

    O bildirib ki, müqavilənin imzalanması üçün Azərbaycanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi əhəmiyyət kəsb edir:

    "Sülh sazişinin imzalanması üçün Azərbaycan tərəfinin əsas şərti Ermənistan Konstitusiyasında dəyişiklik edilərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı olan iddiaya son qoyulmasıdır. Bu, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən, habelə şahid qismində ABŞ Prezidenti tərəfindən imzalanmış Birgə Bəyannamədə də dolayısı yolla təsbit edilib".

    O bildirib ki, qeyd olunan şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra müqavilənin imzalanması məkanı barədə danışıqlar aparıla bilər.

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Şərtlər yerinə yetirildikdən sonra müqavilənin imzalanma məkanından danışmaq olar

    Azərbaycan Ermənistan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi Ayxan Hacızadə
    МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий
    Azerbaijani Foreign Ministry: Venue for signing peace treaty with Armenia can be discussed only after all conditions met

