МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий
- 07 ноября, 2025
- 16:13
Для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в первую очередь должны быть созданы соответствующие условия.
Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Это косвенно зафиксировано и в Совместной декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа", - отметил он.
По словам представителя МИД, лишь после выполнения всех условий можно приступать к обсуждению места подписания договора.
