    МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:13
    МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

    Для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в первую очередь должны быть созданы соответствующие условия.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    "Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Это косвенно зафиксировано и в Совместной декларации, подписанной лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США Дональда Трампа", - отметил он.

    По словам представителя МИД, лишь после выполнения всех условий можно приступать к обсуждению места подписания договора.

