Vyanada Azərbaycan-Avstriya iqtisadi komissiyasının 11-ci iclası keçirilib

Vyanada Azərbaycan-Avstriya iqtisadi, kənd təsərrüfatı, sənaye, texniki və texnoloji əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyasının 11-ci iclası keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Rövşən Sadıqbəylinin “X” sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

Məlumata görə, iclas iyunun 11-də keçirilib. Həmin gün Vyanada iki ölkənin biznes nümayəndələrinin iştirakı ilə işgüzar dəyirmi masa da baş tutub.

"Bu, ikitərəfli münasibətlərin inkişafını nəzərdən keçirmək üçün yaxşı fürsətdir. Bizim ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığımız çoxşaxəlidir. Buraya inşaat, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tibbi texnologiyalar, xidmətlər, energetika, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq daxildir. Bu isə ikitərəfli münasibətlərin dinamikliyini və inkişafını vurğulayır", - R.Sadıqbəyli yazıb.