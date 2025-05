Viktor Orban Azərbaycan və digər ölkələrin liderlərinə təşəkkür edib

Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan dövlət başçılarına təşəkkür ünvanlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

"Sülhə sarsılmaz sadiqliyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğızıstan Prezidenti Sadır Caparov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə təşəkkür edirəm. Müharibə nəticəsində yaranan enerji böhranı ilə mübarizədə bizə yardım etmək üçün əməkdaşlığınız mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sülh içində birləşərək, birlikdə bu çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik".