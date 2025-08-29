    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Bakıdakı Türk şəhidliyi abidəsi ziyarət olunub

    Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Bakıdakı "Türk şəhidliyi" abidəsi ziyarət olunub.

     "Report" xəbər verir ki, ziyarətdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, səfirliyin əməkdaşları, həmçinin burada fəaliyyət göstərən Türkiyə şirkətlərinin nümayəndələri və azərbaycanlı ictimai xadimlər iştirak ediblər.

    Ziyarət zamanı şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra Azərbaycan və Türkiyənin Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Qeyd edək ki, 1922-ci ilin 26 avqustunda Mustafa Kamal Atatürkün baş komandanlığı ilə başlayan müharibənin 30 avqustda Dumlupınarda qələbə ilə nəticələnməsi Türkiyədə Zəfər bayramı kimi qeyd olunur. Birinci Dünya Müharibəsindən məğlub çıxmış Osmanlı dövlətinin düşmən ölkələr tərəfindən parçalanmasının qarşısı bu qələbə ilə alınıb. 1919-1922-ci illərdə davam edən Qurtuluş Savaşının ən həlledici mərhələsi hesab edilir. İlk dəfə 1923-cü ildə qeyd edilən Zəfər günü 1926-cı ildən rəsmi olaraq Zəfər bayramı elan olunub.

    Avqustun 30-u həmçinin Türkiyə Silahlı Qüvvələri Günü kimi əlamətdardır.

    #Türkiyə   #Türk şəhidliyi   #Bakı   #Birol Akgün   #Zəfər Bayramı  

