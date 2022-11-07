Türkiyə səfiri Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.
“Report” xəbər verir ki, türkiyəli diplomat tviterdə yazıb:
“Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır.
Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir”.
Vətən uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəman şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun.
Zəfəriniz mübarək, qardaşım”.
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
Vatan uğrunda canlarından geçen tüm kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Ruhları şad mekanları Cennet olsun.
Zaferiniz kutlu olsun kardeşim.
#ZaferGünü #KarabağAzerbaycandır pic.twitter.com/4fTVX0gxeu November 7, 2022