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Türkiyə səfiri Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyə səfiri Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib
Xarici siyasət
7 Noyabr , 2022 23:05
Türkiyə səfiri Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, türkiyəli diplomat tviterdə yazıb:

“Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır.

Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir”.

Vətən uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəman şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun.

Zəfəriniz mübarək, qardaşım”.

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