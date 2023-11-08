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Şimali Kipr Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kipr Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib Şimali Kipr Xarici İşlər Nazirliyi 8 Noyabr- Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan ordusunu və xalqını təbrik edib.
Xarici siyasət
8 Noyabr , 2023 11:52
Şimali Kipr Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kipr Türk Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını və ordusunu təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, təbrik mətni nazirliyin "X" hesabında paylaşılıb.

"Qardaş Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad edib. Qəhrəman Azərbaycan xalqını və ordusunu 8 Noyabr- Zəfər Gününü münasibətilə təbrik edir, bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq", - paylaşımda bildirilib.

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