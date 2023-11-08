Şimali Kipr Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Şimali Kipr Türk Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını və ordusunu təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrik mətni nazirliyin "X" hesabında paylaşılıb.
"Qardaş Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad edib. Qəhrəman Azərbaycan xalqını və ordusunu 8 Noyabr- Zəfər Gününü münasibətilə təbrik edir, bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq", - paylaşımda bildirilib.
Kardeş ülke #Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması münasebetiyle kahraman Azerbaycan ordusunun ve halkının 8 Kasım - Zafer Günü'nü tebrik eder, bütün şehitlerimizi rahmetle anarız. pic.twitter.com/Dj9bNINtSr