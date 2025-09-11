İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    ABŞ senatoru: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Mərkəzi Asiya üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 23:23
    Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi Mərkəzi Asiya üçün mühüm geosiyasi əhəmiyyətə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində keçirilən dinləmələrdə Montana ştatından olan respublikaçı senator Stiv Dayns deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin əleyhdarları Vaşinqtonun Mərkəzi Asiya ölkələri ilə gücləndirilmiş qarşılıqlı əlaqəsinə xələl gətirir.

    "Prezident Donald Trampın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sıçrayışlı sülh sazişinin Mərkəzi Asiya üçün mühüm geosiyasi təsirləri var", - siyasətçi bildirib.

    Dayns ABŞ-nin real sərmayələri və daha sıx əməkdaşlığı nəzərə alaraq "əvvəlki administrasiyanın səhifəsini çevirdiyi" məsələsinə toxunub. O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ ilə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında möhkəm münasibətlərin qurulması Amerikanın milli təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir.

    Qeyd edək ki, avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin üçtərəfli sammiti keçirilib.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ağ Evin rəhbəri Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 7 bənddən ibarət birgə bəyannamə imzalayıb, sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında Sazişi paraflayıblar.

    Eyni zamanda Tramp Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci maddəsinin icrasını dayandıran sənədi imzalayıb.

