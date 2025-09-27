İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədir

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:26
    Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədir

    27 sentyabr - təkcə Anım Günü deyil, həm də Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalına son qoyulduğu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyi və Cənubi Qafqaz tarixində sülh və sabitliyə doğru yeni səhifənin açıldığı tarixdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri Şahin Abdullayev Bəhreynin "The Daily Tribune" nəşrində dərc olunmuş məqaləsində yazıb.

    Məqalədə Vətən müharibəsindən sonrakı beş il ərzində ölkənin Qarabağ bölgəsini dirçəltməsi, orada həyatın canlanmasını, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışını təmin etməsi, həmçinin sülh və inkişafı bərqərar etməsi barədə ətraflı bəhs edilir.

    Ş.Abdullayev vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibə bitdikdən dərhal sonra işğal dövründə tərk edilmiş torpaqların "ağıllı" şəhər və kəndlərə, müasir hava limanları və yollara malik bölgəyə transformasiyasına başlayıb, həmçinin kənd təsərrüfatı istehsalını bərpa edib.

    "Azərbaycan regionu iqtisadi və turizm mərkəzinə çevirməyi hədəfləyir ki, bu da müasir infrastrukturun qurulması və azad edilmiş şəhərlərin inkişafı ilə dəstəklənir. Bu uğurda Prezident İlham Əliyevin xidməti danılmazdır. Onun strateji düşüncəsi və güclü rəhbərliyi ərazilərin işğaldan azad edilməsində və sülhün bərpasında mühüm rol oynayıb", - səfir qeyd edib.

    Bundan başqa, o, Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyini xüsusi vurğulayıb - bunun sayəsində ölkə regional iqtisadi siyasətin strateji mərkəzinə çevrilib. "Orta Dəhlizlə yük daşımalarının həcmi hər il artır. Bu göstəricinin yaxın illərdə, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə daha da artması gözlənilir", - diplomat əlavə edib.

    Anım günü Səfir Səudiyyə Ərəbistanı
    Шахин Абдуллаев: Новая глава развития Южного Кавказа открылась 27 сентября 2020 года
    Shahin Abdullayev: September 27 marked opening of new chapter in history of South Caucasus

    Son xəbərlər

    13:37
    Foto

    Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb

    Daxili siyasət
    13:37

    Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    13:26

    Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədir

    Xarici siyasət
    13:26

    Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərir

    Digər ölkələr
    13:18

    Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!

    Xarici siyasət
    13:15

    ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    13:12

    Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdır

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    Balakəndə İnterçaydan sel keçir

    Hadisə
    13:10

    Nazir: Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti