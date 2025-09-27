Шахин Абдуллаев: Новая глава развития Южного Кавказа открылась 27 сентября 2020 года

27 сентября - это не только День памяти, но и дата, после которой была положена точка в многолетней армянской оккупации Карабаха, восстановлена территориальная целостность Азербайджана и открыта новая глава в истории Южного Кавказа на пути к миру и стабильности.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев написал в своей статье в бахрейнском издании the Daily Tribune.

В материале азербайджанского дипломата под названием "Триумф Азербайджана: от памяти к восстановлению и миру" подробно рассказывается о том, как за пять лет после Отечественной войны страна смогла возродить Карабахский регион, восстановив его из послевоенных руин, вернуть туда жизнь, обеспечить возвращение бывших вынужденных переселенцев, а также мир и стабильное процветание.

Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан после окончания войны без промедления приступил к преобразованию ранее заброшенных в период оккупации земель, превратив их в регион с "умными" городами и селами, современными аэропортами и дорогами, а также возобновил сельскохозяйственное производство.

"Азербайджан нацелен на превращение региона в экономический и туристический центр, чему способствует строительство современной инфраструктуры и развитие освобожденных городов. В этом успехе несомненная заслуга принадлежит президенту Ильхаму Алиеву. Его стратегическое мышление и твердое руководство сыграли ключевую роль в освобождении оккупированных территорий и восстановлении мира", - отметил посол.

Кроме того, он особо выделил выгодное географическое положение Азербайджана, которое превращает страну в стратегический центр региональной экономической политики. "Объем транзита грузов по Среднему коридору растет с каждым годом. Ожидается, что этот показатель будет нарастать в ближайшие годы, в частности, с вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора", - добавил дипломат.