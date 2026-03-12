Şarl Mişel: Bakı və İrəvanın sülh təşəbbüsləri regiona müsbət təsir göstərir
- 12 mart, 2026
- 15:15
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsi, tərəflərin bu istiqamətdə atdığı addımlar artıq bütün regiona müsbət təsir göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının sabiq rəhbəri Şarl Mişel Bakıda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumunda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi sülh gündəliyinin irəliləməsində vacib rol oynayır. Ş.Mişel vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın bu istiqamətdə göstərdiyi səylər ona yaxşı məlumdur.
O qeyd edib ki, Bakı və İrəvan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi regionun nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək, həmçinin iqtisadi layihələrin inkişafı və investisiyaların artması üçün şərait yaradacaq.
"Bu, xüsusilə vacibdir, çünki Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya coğrafi baxımdan dünyanın müxtəlif hissələri arasında bir körpü rolunu oynayır", - Şarl Mişel deyib.
Onun sözlərinə görə, sülhün əldə olunması və bundan irəli gələn bütün üstünlüklər hər iki ölkə sakinlərinə fayda verəcək. O, həmçinin prosesin ikitərəfli danışıqlar və birbaşa təmaslar vasitəsilə başlamasını müsbət qiymətləndirib.
"Çox yaxşıdır ki, hər iki ölkə davamlı razılaşmaya nail olmaq yollarını müəyyənləşdirmək üçün prosesə ikitərəfli danışıqlar və birbaşa təmaslar vasitəsilə başlaya bilib", - o qeyd edib.
Yekun olaraq Ş.Mişel sülh sazişinin reallaşacağına, Azərbaycan və Ermənistan arasında nizamlanma prosesinin isə qəti şəkildə möhkəmlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, Şarl Mişel 2021-2023-cü illərdə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti olduğu dövrdə "Brüssel formatı" çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin fəal iştirakçısı olub.