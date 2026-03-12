Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

Продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, предпринимаемые сторонами шаги в этом направлении, уже оказывают позитивное влияние на весь регион.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший глава Европейского совета Шарль Мишель на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

По его словам, руководство Азербайджана и Армении играет важную роль в продвижении мирной повестки. Мишель подчеркнул, что ему хорошо известны усилия, которые в этом направлении приложили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что закрепление мира между Баку и Ереваном позволит улучшить транспортную и коммуникационную связанность региона, а также создаст условия для развития экономических проектов и роста инвестиций.

"Это особенно важно, поскольку Южный Кавказ и Центральная Азия с географической точки зрения представляют собой мост между разными частями мира", - сказал Шарль Мишель.

По его словам, достижение мира и все вытекающие из этого преимущества принесут пользу жителям обеих стран. Он также положительно оценил начало процесса через двусторонние переговоры и прямые контакты.

"Очень хорошо, что обе страны смогли начать процесс через двусторонние переговоры и прямые контакты, чтобы определить пути достижения устойчивого соглашения", - заявил он.

Подводя итог, Мишель выразил надежду, что мирное соглашение будет реализовано, а процесс урегулирования между Азербайджаном и Арменией укрепится окончательно.

Отметим, что Шарль Мишель в бытность президентом Совета Европейского союза в 2021-2023гг являлся активным участником мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в рамках "Брюссельского формата".