Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirik
Xarici siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 19:59
Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözlədiklərini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Məhəmməd Şahbaz Şərif bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib.
"Ən qısa zamanda Zati-alinizə münasib vaxtda Pakistana səfərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Bu baxımdan, məmnunluqla bildirirəm ki, heyətlərimiz həmin səfər zamanı bir sıra qarşılıqlı faydalı təşəbbüslərin rəsmi şəkildə başladılması üçün bəzi məsələləri yekunlaşdırmaq istiqamətində səylə çalışırlar", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
20:37
Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcəkDigər ölkələr
20:33
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının heyətləri açıqlanıbFutbol
20:30
Nauseda: Litva Klaypeda limanındakı terminal vasitəsilə Ukraynaya qaz tədarük etməyə hazırdırDigər ölkələr
20:27
Suriya Prezidenti COP30 Liderlər Zirvəsinə qatılacaqDigər ölkələr
20:23
ABŞ-də neft ehtiyatları və hasilat artıbEnergetika
20:05
Video
Xaçmazda aşkarlanan Qara kərkəs xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilibHadisə
20:03
Məhkəmə Serj Sarkisyana səyahət qadağası qoymaqdan yenidən imtina edibRegion
19:59
Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirikXarici siyasət
19:49