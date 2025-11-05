Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф заявил, что с нетерпением ждет визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в его страну в ближайшее время.

Как сообщает Report, это следует из поздравительного письма премьера Пакистана президенту Азербайджана.