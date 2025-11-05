Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 20:05
    Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф заявил, что с нетерпением ждет визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в его страну в ближайшее время.

    Как сообщает Report, это следует из поздравительного письма премьера Пакистана президенту Азербайджана.

    Şahbaz Şərif: Azərbaycan Prezidentinin ən qısa zamanda Pakistana səfərini səbirsizliklə gözləyirik

