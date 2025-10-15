Prezident İlham Əliyev MDB ilə bağlı sazişi təsdiqləyib
Xarici siyasət
- 15 oktyabr, 2025
- 13:12
"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş" Azərbaycanın müvafiq qeyd-şərti ilə təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.
Sənəd MDB Hökumət Başçıları Şurasının 2022-ci il oktyabrın 28-də keçirilmiş iclasında imzalanmışdı.
