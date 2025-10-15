İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Prezident İlham Əliyev MDB ilə bağlı sazişi təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:12
    Prezident İlham Əliyev MDB ilə bağlı sazişi təsdiqləyib
    "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş" Azərbaycanın müvafiq qeyd-şərti ilə təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Sənəd MDB Hökumət Başçıları Şurasının 2022-ci il oktyabrın 28-də keçirilmiş iclasında imzalanmışdı.

    İlham Əliyev MDB MDB Hökumət Başçıları Şurası
