Paşinyan: Bu gün Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində mühüm irəliləyiş əldə etmişik

Xarici siyasət
9 avqust 2025 00:31
Bu gün biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə mühüm irəliləyiş əldə etmişik.

"Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda ABŞ və Azərbaycan liderləri ilə birgə bəyanatla çıxış edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün Ermənistanla Azərbaycan arasında daha yaxşı tarixin təməli qoyulur: “Bu dönüş nöqtəsi Prezident Trampın şəxsi iştirakı və onun regionumuzda sülhün bərqərar olmasına qətiyyətli sadiqliyi olmadan mümkün olmazdı”.

Paşinyan vurğulayıb ki, bugünkü bəyannamələrin imzalanması Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik, firavanlıq və iqtisadi əməkdaşlıq səhifəsi açıldığına inam və təminat verir.

O, Trampa Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanmasında nəticə əldə etmək üçün göstərdiyi vasitəçilik səylərinə görə təşəkkür edib: “Bu, ölkələrimiz, region və dünya üçün uğurdur”.

“Hesab edirəm ki, Prezident Tramp Nobel Sülh Mükafatına layiqdir. Biz bu fikrimizi qoruyacaq və bu istiqamətdə səylər göstərəcəyik. Hər şey göz qabağındadır. Bugünkü hadisə də buna sübutdur”, - Paşinyan əlavə edib.

İngilis versiyası Pashinyan: Significant progress achieved in Armenia-Azerbaijan relations
Rus versiyası Пашинян: Сегодня мы достигли значительного прогресса в отношениях Армении и Азербайджана

