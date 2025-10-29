İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Pakistan Senatının sədri: Konstitusiya dövlət və xalq arasında körpü rolunu oynayır

    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:33
    Pakistan Senatının sədri: Konstitusiya dövlət və xalq arasında körpü rolunu oynayır

    Konstitusiya dövlət və xalq arasında körpü rolunu oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransında Pakistan Senatının sədri Səid Yusif Rza Gilani deyib.

    Pakistan senatının sədri Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanda konstitusion suverenliyin təmin olunmasına diqqət çəkib:

    "Bu ilin Azərbaycanda konstitusiya və suverenlijk ili elan edilməsi qeyd olunan dəyələrə sadiqlik prinsipinin nümayişidir".

    O qeyd edib ki, Azərbaycan müasirliyi rəhbər tutaraq özünün müstəqilliyini və suverenliyini qorumaqdadır:

    "Dünyada dəyər zəncirinin dağıdılması, kibertəhlükələr, dezinformasiya kampaniyaları dövlətlərin müstəqilliyinə müxtəlif təhlükələr yaratmaqdadır. Bu mənada, birgə məsuliyyət çərçivəsinə diqqət yetirilməlidir".

    Председатель Сената Пакистана: Конституция играет роль моста между государством и народом
    Pakistan Senate Chairman: Constitution is bridge between state and people

