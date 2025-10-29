Председатель Сената Пакистана: Конституция играет роль моста между государством и народом
- 29 октября, 2025
- 11:00
Конституция играет роль моста между государством и народом.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".
Он обратил внимание на обеспечение конституционного суверенитета в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева: "Объявление этого года Годом конституции и суверенитета в Азербайджане является демонстрацией приверженности вышеупомянутым ценностям".
Гилани отметил, что Азербайджан защищает свою независимость и суверенитет, руководствуясь современными принципами:
"Разрушение цепочки ценностей в мире, киберугрозы, кампании по дезинформации создают различные угрозы независимости государств. В этом смысле следует уделить внимание принципам совместной ответственности".