Председатель Сената Пакистана: Конституция играет роль моста между государством и народом

Конституция играет роль моста между государством и народом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

Он обратил внимание на обеспечение конституционного суверенитета в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева: "Объявление этого года Годом конституции и суверенитета в Азербайджане является демонстрацией приверженности вышеупомянутым ценностям".

Гилани отметил, что Азербайджан защищает свою независимость и суверенитет, руководствуясь современными принципами:

"Разрушение цепочки ценностей в мире, киберугрозы, кампании по дезинформации создают различные угрозы независимости государств. В этом смысле следует уделить внимание принципам совместной ответственности".