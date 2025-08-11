Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Vaşinqton görüşünün nəticəsi olaraq imzalanan Birgə Bəyannamə münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər.
"Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:
"Zati-aliləri.
Prezident Donald Trampın şahidliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın mühüm rolu olan sülh sazişi ilə bağlı Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri adından Sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq.
Bu tarixi nailiyyət təkcə diplomatiyanın və dövlətçiliyin təntənəsi deyil, həm də təfəkkürün bölücülük üzərində qələbə çalmasının sübutudur.
Bu, Qafqaz regionunda davamlı sülhün təmin edilməsi istiqamətində həlledici addımdır və bölgənin bütün xalqları üçün sabitliyin, firavanlığın təmin olunmasında, əməkdaşlığın inkişafında tarixi hadisə kimi yadda qalacaqdır. Biz, həmçinin bu sülhün ailələrin, uşaqların və icmaların hələ də əziyyət çəkdikləri hər bir məkana çatacağına inanırıq.
Biz Zati-alinizin xalqlar arasında anlaşmanın və konstruktiv dialoqun möhkəmləndirilməsi istiqamətində uzaqgörənlik, daimi fədakarlıq və sarsılmaz sadiqlik nümayiş etdirərək bu prosesin uğurla nəticələnməsinə şəxsi və həlledici töhfəsini xüsusi vurğulayırıq.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycanın qlobal sülh səylərində etibarlı və hörmətli tərəfdaş kimi artan roluna şahidlik etməkdən qürur duyur və ortaq dəyərlərimizin prinsiplərinə uyğun olaraq, xalqlar, mədəniyyətlər arasında körpülər quran təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazırdır.
Zati-aliləri, ən dərin hörmət və ehtiramımızı qəbul etməyinizi xahiş edirik.
Vayra Vike-Freyberqa
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti
İsmail Serageldin
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti
Rosen Plevneliyev
2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
Zlatko Laqumciya
2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş naziri
Eka Tkeşelaşvili
2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini
İvo Yosipoviç
2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti
Çaba Koroşi
BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının sədri
Mladen İvaniç
2014-2015, 2016-2017-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın
Rəyasət Heyətinin Sədri
Volkan Bozkır
BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri
Vuk Yeremiç
BMT Baş Assambleyasının 67-ci sessiyasının sədri
Amina Qurib-Fakim
2015-2018-ci illərdə Mavrikinin Prezidenti
Petar Stoyanov
1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
Suzan Elliot
Amerika Xarici Siyasət üzrə Milli Komitəsinin
prezidenti və baş icraçı direktoru
Filip Vuyanoviç
2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti
Dimitris Avramopulos
2014-2019-cu illərdə miqrasiya, daxili işlər və
vətəndaşlıq üzrə Avropa komissarı
İv Leterme
2008, 2009-2011-ci illərdə Belçika Krallığının Baş naziri".