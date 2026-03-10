Niderlandın İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Xarici siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 15:04
    Niderlandın Tehrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın İrandakı diplomatik missiyasının rəhbəri Emil De Bont (Emiel de Bont) "Astara" sərhəd buraxılış məntəqəsindən Azərbaycan-İran sərhədini keçdikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Təəssüf ki, vəziyyətə görə biz təhlükəsizlik üçün səfirliyimizi bura köçürərək Tehrandakı fəaliyyətimizi müvəqqəti olaraq dayandırmaq qərarına gəldik. Vəziyyət daha sakit olduqda tezliklə Tehrana qayıdacağımıza ümid edirik", - diplomat deyib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Azərbaycan Niderland
    Посольство Нидерландов в Иране временно будет функционировать из Азербайджана
    Embassy of Netherlands in Iran to temporarily operate from Azerbaijan

