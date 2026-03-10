Посольство Нидерландов в Иране временно будет функционировать из Азербайджана

Посольство Нидерландов в Тегеране временно будет функционировать из Азербайджана.

Как сообщает южное бюро Report, об этом глава нидерландской дипмиссии в Иране Эмиль Де Бонт (Emiel de Bont) заявил журналистам после пересечения азербайджано-иранской границы через пограничный пункт пропуска "Астара".

"К сожалению, из-за ситуации с безопасностью мы решили временно приостановить нашу деятельность в Тегеране, переместив наше посольство сюда (в Азербайджан - ред.) по соображениям безопасности. Надеемся вскоре вернуться в Тегеран, когда ситуация станет более спокойной", - сказал дипломат.