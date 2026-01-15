İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Nazir: Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın istədiyi kimi reallaşacağını görməyi arzulayır

    Nazir: Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın istədiyi kimi reallaşacağını görməyi arzulayır

    Xarici siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:15
    Nazir: Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın istədiyi kimi reallaşacağını görməyi arzulayır

    Türkiyə Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın da istədiyi kimi reallaşacağını görməyi arzulayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, bu dəhliz böyük strateji mənzərədə Orta Dəhliz, daha regional aspektdən isə Azərbaycanın digər bölgələrinin Naxçıvanla birləşməsi baxımından vacibdir:

    "Türkiyənin artıq Orta Dəhliz üzərindən Türk dünyasına, Mərkəzi Asiyaya açılması faydalıdır. Bunun üzərində işləyirik. Ermənistan XİN başçısı ABŞ-də olanda bir sənəd yayımlandı və onlar bunu TRIPP adlandırırlar, biz isə Zəngəzur dəhlizi deyirik. Həmin sənədi çox analiz etdik. Həmin sənədlə bağlı azərbaycanlı həmkarım Ceyhun Bayramovla iki saata yaxın müzakirə apardıq, Azərbaycanın necə baxdığını öyrəndik. Çünki onların perspektivi önəmlidir. Prezidentimizə də bu barədə məlumat verdik".

    H.Fidan vurğulayıb ki, Rəsmi Ankaranın məqsədi Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin imza yolu ilə yekunlaşmasını və iki ölkə arasında normallaşmanın həyata keçirilməsidir:

    "Nəticədə yolumuza sabitlik və rifahla davam etmək istəyirik. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə siyasi liderliyində bu iradə var. Sadəcə Ermənistanın həyata keçirməli olduğu bir neçə məsələ var. Bu istiqamətdə Ermənistanda seçkilər var. Biz Nikol Paşinyanın seçki məsələsində öndə getdiyini görürük. Seçki önəmli mərhələdir. Paşinyanın oynadığı konstruktiv mövqeyi dəstəkləyirik".

    Хакан Фидан: Турция поддерживает реализацию Зангезурского коридора в интересах Азербайджана

