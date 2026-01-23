İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 19:01
    Nazir müavini: İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib

    İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə Bakıda mətbuat üçün keçirilən brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, İran sülh və sabitliyə əsaslanan bütün addımları dəstəkləyir:

    "Cənubi Qafqazda sülh və əmin amanlığın tərəfdarıyıq".

    Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и Еревана
    Jalalzadeh: Iran has always supported development of economic ties between Baku and Yerevan

