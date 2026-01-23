Nazir müavini: İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 19:01
İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadə Bakıda mətbuat üçün keçirilən brifinqdə deyib.
O bildirib ki, İran sülh və sabitliyə əsaslanan bütün addımları dəstəkləyir:
"Cənubi Qafqazda sülh və əmin amanlığın tərəfdarıyıq".
