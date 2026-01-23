Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и Еревана

Иран всегда выступал за развитие экономических связей между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

Он отметил, что Иран поддерживает все шаги, нацеленные на мир и стабильность. "Мы выступаем за мир и безопасность на Южном Кавказе", - добавил он.