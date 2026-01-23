Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и Еревана

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 19:12
    Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и Еревана

    Иран всегда выступал за развитие экономических связей между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде на брифинге в Баку.

    Он отметил, что Иран поддерживает все шаги, нацеленные на мир и стабильность. "Мы выступаем за мир и безопасность на Южном Кавказе", - добавил он.

    Вахид Джалалзаде Иран Азербайджан Армения экономическое сотрудничество мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Nazir müavini: İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib
    Jalalzadeh: Iran has always supported development of economic ties between Baku and Yerevan

    Лента новостей