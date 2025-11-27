Milli Məclisin deputatları Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə edəcəklər
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 12:12
Milli Məclisin (MM) deputatları Tural Gəncəliyev, Cavanşir Feyziyev, Mübariz Qurbanlı və Göydəniz Qəhrəmanov noyabrın 30-da Qırğızıstanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün bu ölkənin Bişkek şəhərində səfərdə olacaqlar.
Bu barədə "Report"a MM-in Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Tural Gəncəliyev ATƏT PA-nın, Cavanşir Feyziyev TÜRKPA-nın, Mübariz Qurbanlı MDB İcraiyyə Komitəsinin, Göydəniz Qəhrəmanov isə MDB PA-nın xətti ilə seçkilərə hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olacaq, səsvermə prosesini müşahidə edəcəklər.
