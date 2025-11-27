İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Milli Məclisin deputatları Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə edəcəklər

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:12
    Milli Məclisin (MM) deputatları Tural Gəncəliyev, Cavanşir Feyziyev, Mübariz Qurbanlı və Göydəniz Qəhrəmanov noyabrın 30-da Qırğızıstanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün bu ölkənin Bişkek şəhərində səfərdə olacaqlar.

    Bu barədə "Report"a MM-in Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Tural Gəncəliyev ATƏT PA-nın, Cavanşir Feyziyev TÜRKPA-nın, Mübariz Qurbanlı MDB İcraiyyə Komitəsinin, Göydəniz Qəhrəmanov isə MDB PA-nın xətti ilə seçkilərə hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olacaq, səsvermə prosesini müşahidə edəcəklər.

    Milli Məclis Tural Gəncəliyev Cavanşir Feyziyev Mübariz Qurbanlı Göydəniz Qəhrəmanov Qırğızıstan
    Депутаты ММ будут наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане
    Azerbaijani MPs to observe Kyrgyzstan's early parliamentary elections

