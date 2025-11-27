Депутаты ММ будут наблюдать за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане

Депутаты Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, Джаваншир Фейзиев, Мубариз Гурбанлы и Гёйдениз Гахраманов будут наблюдать 30 ноября в городе Бишкеке за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Турал Гянджалиев по линии ПА ОБСЕ, Джаваншир Фейзиев по линии ТюркПА, Мубариз Гурбанлы по линии Исполнительного комитета СНГ, а Гёйдениз Гахраманов по линии ПА СНГ ознакомятся с ходом подготовки к выборам и будут наблюдать за процессом голосования.