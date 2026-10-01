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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Mikayıl Cabbarov: "Cənubi Qafqazda sülh region üçün yeni iqtisadi imkanlar açıb"

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:09
    Mikayıl Cabbarov: Cənubi Qafqazda sülh region üçün yeni iqtisadi imkanlar açıb

    Cənubi Qafqazda sülh region üçün yeni iqtisadi imkanlar açıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən CAMCA 2026 Regional Forumunda bildirib.

    "2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar Cənubi Qafqaz üçün də yeni bir fəsil açdı", - nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın əsas ərazisini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birbaşa birləşdirəcək, gələcəkdə isə Orta Dəhlizin infrastrukturu ilə əlaqələndiriləcək.

    "Mərkəzi Asiya ölkələri ötürücülük qabiliyyətinin daha da genişləndirilməsində maraqlıdırlar. Biz bunun sayəsində əlaqəliliyin bir istəkdən maliyyələşdirilə bilən layihələrə necə çevrildiyini görürük", - M.Cabbarov vurğulayıb.

    Mikayıl Cabbarov Cənubi Qafqaz CAMCA 2026 Regional Forumu
    Микаил Джаббаров: Мир на Южном Кавказе открыл новые экономические возможности для региона
    Mikayil Jabbarov: Peace in South Caucasus has opened new economic opportunities for region
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