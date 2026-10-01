Микаил Джаббаров: Мир на Южном Кавказе открыл новые экономические возможности для региона
- 01 октября, 2026
- 09:58
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Мир на Южном Кавказе открыл новые экономические возможности для региона, включая развитие транспортных связей.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
"Мир открывает новое измерение. Договоренности, достигнутые в Вашингтоне в августе 2025 года, открыли новую главу и для Южного Кавказа", - сказал министр.
По его словам, Зангезурский коридор напрямую свяжет основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, а в дальнейшем будет соединен с инфраструктурой Среднего коридора.
"Страны Центральной Азии явно заинтересованы в дальнейшем расширении пропускной способности. Мы видим, как благодаря этому связанность превращается из стремления в проекты, которые можно финансировать", - подчеркнул Джаббаров.