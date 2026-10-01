Микаил Джаббаров: Мир на Южном Кавказе открыл новые экономические возможности для региона

Мир на Южном Кавказе открыл новые экономические возможности для региона, включая развитие транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

"Мир открывает новое измерение. Договоренности, достигнутые в Вашингтоне в августе 2025 года, открыли новую главу и для Южного Кавказа", - сказал министр.

По его словам, Зангезурский коридор напрямую свяжет основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, а в дальнейшем будет соединен с инфраструктурой Среднего коридора.

"Страны Центральной Азии явно заинтересованы в дальнейшем расширении пропускной способности. Мы видим, как благодаря этому связанность превращается из стремления в проекты, которые можно финансировать", - подчеркнул Джаббаров.