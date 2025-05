Latviya Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Latviya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycana 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə rifah və firavanlıq arzularımızı çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.