İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Konqo nümayəndəsi: Bakı Təşəbbüs Qrupunun müstəmləkəçiliyi gündəmə gətirməsi təqdirəlayiqdir

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:57
    Konqo nümayəndəsi: Bakı Təşəbbüs Qrupunun müstəmləkəçiliyi gündəmə gətirməsi təqdirəlayiqdir

    Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq ictimaiyyətin müzakirə etmədiyi bir məsələni - Konqo Demokratik Respublikasının müstəmləkəyə çevrilməsini gündəmə gətirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu konqolu jurnalist, mühazirəçi və müstəqil tədqiqatçı Dieudonné Kwebe-Kimpele Bakı Dövlət Universitetində "Mərkəzi Afrikada Belçika müstəmləkəçiliyi və onun bu günə qədər davam edən ağır fəsadları" mövzusunda keçirilən müzakirədə deyib.

    O, Bakı Təşəbbüs Qrupunun bu addımını təqdir etdiyini bildirib: "Beynəlxalq ictimaiyyətdə bu, müzakirə məsələsi olmadığı təqdirdə, Bakı Təşəbbüs Qrupu 140 illik müstəmləkə tarixini yenidən araşdırır".

    Dieudonné Kwebe-Kimpele 35 illik araşdırmasının yekununda gözlənilməz nəticələrin ortaya çıxdığını bildirib: "Belçika Konqonu satınalma yolu ilə müstəmləkəyə çevirmişdi".

    müstəmləkəçilik Bakı Təşəbbüs Qrupu konqo Belçika
    Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti