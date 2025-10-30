Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 11:43
    Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

    Бакинская инициативная группа подняла важную и редко обсуждаемую на международной арене тему - колонизацию Демократической Республики Конго.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле во время дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".

    По словам исследователя, инициатива БИГ заслуживает высокой оценки. "Когда международное сообщество избегает обсуждения этой темы, Бакинская инициативная группа помогает вновь переосмыслить 140-летнюю историю колониального прошлого", - отметил Квебе-Кимпеле.

    Он рассказал, что результаты его 35-летнего научного исследования привели к неожиданным выводам: Бельгия превратила Конго в колонию, "купив" территории.

    БИГ неоколониализм Бельгия Конго
    Konqo nümayəndəsi: Bakı Təşəbbüs Qrupunun müstəmləkəçiliyi gündəmə gətirməsi təqdirəlayiqdir
    Congo official: Baku Initiative Group's focus on colonialism is commendable

    Последние новости

    12:21

    Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и Турции

    В регионе
    12:20

    Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страны

    Бизнес
    12:18

    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    12:14

    Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в Газе

    Внешняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом Азизовым

    Внутренняя политика
    12:11
    Фото

    Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартам

    Инфраструктура
    12:02

    В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитации

    Здоровье
    11:59

    ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активов

    Финансы
    11:58

    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    Лента новостей