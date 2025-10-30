Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценки

Бакинская инициативная группа подняла важную и редко обсуждаемую на международной арене тему - колонизацию Демократической Республики Конго.

Как сообщает Report, об этом заявил журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле во время дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".

По словам исследователя, инициатива БИГ заслуживает высокой оценки. "Когда международное сообщество избегает обсуждения этой темы, Бакинская инициативная группа помогает вновь переосмыслить 140-летнюю историю колониального прошлого", - отметил Квебе-Кимпеле.

Он рассказал, что результаты его 35-летнего научного исследования привели к неожиданным выводам: Бельгия превратила Конго в колонию, "купив" территории.