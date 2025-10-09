İtaliyalı nümayəndə: Hərbçilərin və mülki şəxslərin itkin düşməsi ilə bağlı əməkdaşlığı genişləndirməliyik

İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:28
    İstər hərbçilərin, istərsə də mülki şəxslərin itkin düşməsi ilə bağlı beynəlxalq və lokal səviyyədə əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Humanitar Hüquq İnstitutunun prezidenti Giorgio Battisti Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında deyib.

    O bildirib ki, rəhbəri olduğu institut bu sahədə dünyanın müxtəlif dövlətləri və təşkilatları ilə əlaqəli fəaliyyət göstərir:

    "İtkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi istiqamətində fəaliyyətimiz müntəzəm həyata keçirilir. İnstitutumuz tək itkin düşmüş şəxslərin problemləri qaldırmaqla kifayətlənmir, həm də bu çərçivədə müxtəlif beynəlxalq təlimlər, dəyirmi masalar təşkil edir. Həmin tədbirlərdə beynəlxalq böhran fonunda digər təşkilatlarla itkinlər mövzusunda müzakirələr aparılır".

    Итальянский эксперт призвал усилить международное сотрудничество в поиске пропавших без вести
    Italian expert calls for stronger international cooperation in search for missing persons

