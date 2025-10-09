Итальянский эксперт призвал усилить международное сотрудничество в поиске пропавших без вести
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 10:52
Вопрос пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц требует расширения сотрудничества как на международном, так и на локальном уровне.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Института гуманитарного права Джорджио Баттисти (Италия) на конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.
Он подчеркнул, что возглавляемый им институт активно взаимодействует с различными государствами и организациями по всему миру в этой сфере.
"Институт организует различные международные тренинги и круглые столы. На этих мероприятиях проводятся дискуссии с другими организациями по вопросам пропавших без вести в контексте международных кризисных ситуаций", - сказал он.
