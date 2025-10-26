İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir
Xarici siyasət
- 26 oktyabr, 2025
- 12:36
Musiqinin gücü xalqlarımız, mədəniyyətlərimiz və ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikir İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında Bakı Caz Festivalı 2025-lə bağlı paylaşımında yer alıb.
Qeyd olunub ki, İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi mədəni mübadiləni davam etdirməkdən və Bakı Caz Festivalı 2025-i dəstəkləməkdən məmnunluq duyur: "Açılış axşamı İsraildən gəlmiş Yogev Shetrit Trio qrupunun caz və Yaxın Şərq ritmlərinin zəngin sintezindən ibarət möhtəşəm çıxışı ilə yadda qaldı".
