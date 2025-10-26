İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2025
    • 12:36
    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir

    Musiqinin gücü xalqlarımız, mədəniyyətlərimiz və ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikir İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında Bakı Caz Festivalı 2025-lə bağlı paylaşımında yer alıb.

    Qeyd olunub ki, İsrailin Azərbaycandakı Səfirliyi mədəni mübadiləni davam etdirməkdən və Bakı Caz Festivalı 2025-i dəstəkləməkdən məmnunluq duyur: "Açılış axşamı İsraildən gəlmiş Yogev Shetrit Trio qrupunun caz və Yaxın Şərq ritmlərinin zəngin sintezindən ibarət möhtəşəm çıxışı ilə yadda qaldı".

    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами
    Israeli embassy: Power of music strengthens ties between peoples, cultures

