Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2025
    • 12:47
    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

    Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане на их странице в соцсети Х по случаю Бакинского джазового фестиваля 2025.

    Отмечается, что посольство Израиля в Азербайджане с радостью продолжает культурный обмен и поддерживает Бакинский джазовый фестиваль 2025: "Вечер открытия запомнился великолепным выступлением трио Yogev Shetrit из Израиля, представляющим богатый синтез джаза и ритмов Ближнего Востока".

    музыка Израиль Азербайджан
    Фото
    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir
    Фото
    Israeli embassy: Power of music strengthens ties between peoples, cultures

    Последние новости

    13:00

    СМИ: Одного подозреваемого по делу об ограблении Лувра задержали

    Другие
    12:49

    При столкновении судов у берегов Китая два человека пропали без вести

    Другие страны
    12:47
    Фото

    Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

    Внешняя политика
    12:40
    Фото

    Азербайджанские боксеры завершили чемпионат Европы с 8 медалями

    Индивидуальные
    12:24

    Установлена личность второго погибшего в ДТП в Агдаше - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:23

    Делегация Всемирного антидопингового агентства посетила Азербайджан

    Индивидуальные
    12:07

    МВД Грузии: За последние 3 дня задержаны 60 участников акции

    В регионе
    12:01

    Трамп: США близки к заключению торговых сделок с Японией и Южной Кореей

    Другие страны
    11:47

    Правящая партия прокомментировала решение РКК полностью покинуть Турцию

    В регионе
    Лента новостей