Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами
Внешняя политика
- 26 октября, 2025
- 12:47
Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане на их странице в соцсети Х по случаю Бакинского джазового фестиваля 2025.
Отмечается, что посольство Израиля в Азербайджане с радостью продолжает культурный обмен и поддерживает Бакинский джазовый фестиваль 2025: "Вечер открытия запомнился великолепным выступлением трио Yogev Shetrit из Израиля, представляющим богатый синтез джаза и ритмов Ближнего Востока".
