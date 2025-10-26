Посольство Израиля: Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами

Сила музыки укрепляет связи между нашими народами, культурами и странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане на их странице в соцсети Х по случаю Бакинского джазового фестиваля 2025.

Отмечается, что посольство Израиля в Азербайджане с радостью продолжает культурный обмен и поддерживает Бакинский джазовый фестиваль 2025: "Вечер открытия запомнился великолепным выступлением трио Yogev Shetrit из Израиля, представляющим богатый синтез джаза и ритмов Ближнего Востока".