İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib

Xarici siyasət
8 avqust 2025 15:27
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus ölkədəki yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşüb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə səfirlik özünün "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

"Azərbaycandakı işinin ilk həftəsində səfir Azərbaycan cəmiyyətinin mühüm hissəsi olan aşkenazi, sefard və dağ yəhudiləri icmalarının nümayəndələri ilə görüşüb. Tərəflər fikir mübadiləsi aparıb və Azərbaycanda bu icmalara göstərilən təhlükəsizlik səviyyəsini, hörmət və dərin ehtiramı təsdiqləyiblər", - səfirlik qeyd edir.

