İsrail səfiri Azərbaycan Dillər Universitetini ziyarət edib

Xarici siyasət
25 avqust 2025 15:02
İsrailin Bakıdakı səfiri Ronen Kraus və onun müavini Aviv Zell Azərbaycan Dillər Universitetini ziyarət edib, ali məktəbin rəhbərliyi ilə akademik əməkdaşlıq və birgə təşəbbüslərə dair məsələləri müzakirə ediblər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Müzakirələr zamanı səfirin və müavininin də ziyarət etmək imkanı əldə etdiyi universitet və İsrail və Yaxın Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin fəaliyyətinə toxunulub. Görüşdə akademik sahədə dialoqun, biliklərin və tərəfdaşlığın təşviqinə dair ortaq öhdəlik öz əksini tapıb", - paylaşımda qeyd edilib.

İngilis versiyası Israeli envoy visits Azerbaijan University of Languages
Rus versiyası Посол Израиля посетил Азербайджанский университет языков

