    İslamabadda mərkəzi binada Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 21:49
    İslamabadda mərkəzi binada Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Pakistanın paytaxtı İslamabadın mərkəzi hissələrində 8 Noyabr - Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə müxtəlif şüarlar yerləşdirilib.

    Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, mərkəzi binalardan birinin üzərinə Azərbaycanın dövlət bayrağı proyeksiya olunub.

    Binanın üzərində həmçinin "Azərbaycan Respublikasının Zəfər Günü" şüarı yazılıb.

    islamabad Zəfər Günü Pakistan

