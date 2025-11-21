İran D-8 ölkələrinin ortaq media resurslarını və xəbər bürolarını yaratmağı təklif edib
- 21 noyabr, 2025
- 12:33
D-8 ölkələrinin media strukturları beynəlxalq arenada öz işlərinin effektivliyini və Təşkilatın tanınmasını artırmaq üçün əməkdaşlığı gücləndirməlidir.
"Report"un məlumatına görə, bunu İranın xarici KİV üzrə baş direktoru və Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibinin müavini Əlireza Miriusefi Əval Bakıda "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda keçirilən D-8 Media Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, D-8-in məqsədlərinə çatmaqda KİV-in rolu artır və buna görə də praktik və yüksək nəticə gətirən üsullarla əməkdaşlığı dərinləşdirmək tələb olunur.
Ə.Əval üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanı gücləndirə və informasiya mübadiləsinin keyfiyyətini artıra biləcək bir sıra təşəbbüslər təqdim edib. Təkliflərə media təşkilatları arasında qısamüddətli səfərlər və birgə kontent hazırlanması daxil olmaqla müntəzəm peşəkar mübadilələr; sosial media və rəqəmsal vasitələrdən istifadə də daxil olmaqla müasir platformalarda əməkdaşlıq daxildir.
Bundan əlavə, o, D-8-in daha da tanınmasını artırmaq üçün ümumi media resurslarının və çoxdilli platformaların yaradılmasını, birgə media kontentinin istehsalına dəstək vermək üçün könüllü qeyri-maliyyə dəstək mexanizmlərinin tətbiqini, eləcə də birbaşa və etibarlı informasiya yayım kanalları formalaşdırmaq üçün üzv ölkələrdə daimi xəbər bürolarının açılmasını təklif edib.
O vurğulayıb ki, bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsi əhəmiyyətli maliyyə yatırımları tələb etmir və artıq mövcud olan güclü tərəflərə - insan potensialına, inkişaf etmiş institutlara və D-8 ölkələrinin "öz şərtləri ilə eşidilmək" kimi ümumi qətiyyətinə əsaslanır.
"Əgər bu addımları ardıcıl şəkildə həyata keçirsək, biz nəinki regionda məlumatın keyfiyyətini artıra, həmçinin D-8-in həm cəmiyyətlərimizin daxilində, həm də onların xaricində tanınmasını gücləndirə bilərik. Gəlin Bakıdakı hazırkı forumdan təkcə media məsələlərini müzakirə etmək üçün deyil, həm də etimadı möhkəmləndirmək, qarşılıqlı əlaqələri genişləndirmək və D-8 ölkələrinin kollektiv səsini gücləndirmək üçün istifadə edək", - İran XİN-in nümayəndəsi qeyd edib.