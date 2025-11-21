Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

Медиаструктурам странам D-8 необходимо укреплять сотрудничество для повышения эффективности их работы и узнаваемости Организации на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор по иностранным СМИ и заместитель пресс-секретаря МИД Ирана Алиреза Мириусефи Аваль, выступая на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

По его словам, роль СМИ в достижении целей D-8 возрастает, а потому требуется "углублять сотрудничество практическими, недорогостоящими и приносящими высокую отдачу способами".

Аваль представил ряд инициатив, которые, по его мнению, способны усилить взаимопонимание и повысить качество информационного обмена между государствами-членами. Предложения включают регулярные профессиональные обмены между медиаорганизациями, включая краткосрочные визиты, программы наставничества и совместную разработку контента; сотрудничество на современных платформах, в том числе в социальных сетях и с использованием цифровых инструментов.

Кроме того, Аваль предложил создавать общие медиа-ресурсы и многоязычные платформы для повышения глобальной узнаваемости D-8, внедрять механизмы добровольной нефинансовой поддержки для содействия совместному производству медиаконтента и открывать постоянные новостные бюро в странах-членах для формирования прямых и надежных каналов распространения информации.

Он подчеркнул, что реализация этих инициатив не требует значительных финансовых вложений, а опирается на уже существующие сильные стороны - кадровый потенциал, развитые институты и общую решимость стран D-8 "быть услышанными на своих условиях".

"Если мы будем последовательно предпринимать эти шаги, мы сможем не только повысить качество информации в регионе, но и укрепить узнаваемость D-8 как внутри наших обществ, так и за их пределами. Давайте воспользуемся нынешний форумом в Баку не только для обсуждения вопросов медиа, но и для укрепления доверия, расширения взаимодействия и усиления коллективного голоса стран D-8", - отметил представитель МИД Ирана.