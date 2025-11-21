Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 11:39
    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Медиаструктурам странам D-8 необходимо укреплять сотрудничество для повышения эффективности их работы и узнаваемости Организации на международной арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор по иностранным СМИ и заместитель пресс-секретаря МИД Ирана Алиреза Мириусефи Аваль, выступая на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, роль СМИ в достижении целей D-8 возрастает, а потому требуется "углублять сотрудничество практическими, недорогостоящими и приносящими высокую отдачу способами".

    Аваль представил ряд инициатив, которые, по его мнению, способны усилить взаимопонимание и повысить качество информационного обмена между государствами-членами. Предложения включают регулярные профессиональные обмены между медиаорганизациями, включая краткосрочные визиты, программы наставничества и совместную разработку контента; сотрудничество на современных платформах, в том числе в социальных сетях и с использованием цифровых инструментов.

    Кроме того, Аваль предложил создавать общие медиа-ресурсы и многоязычные платформы для повышения глобальной узнаваемости D-8, внедрять механизмы добровольной нефинансовой поддержки для содействия совместному производству медиаконтента и открывать постоянные новостные бюро в странах-членах для формирования прямых и надежных каналов распространения информации.

    Он подчеркнул, что реализация этих инициатив не требует значительных финансовых вложений, а опирается на уже существующие сильные стороны - кадровый потенциал, развитые институты и общую решимость стран D-8 "быть услышанными на своих условиях".

    "Если мы будем последовательно предпринимать эти шаги, мы сможем не только повысить качество информации в регионе, но и укрепить узнаваемость D-8 как внутри наших обществ, так и за их пределами. Давайте воспользуемся нынешний форумом в Баку не только для обсуждения вопросов медиа, но и для укрепления доверия, расширения взаимодействия и усиления коллективного голоса стран D-8", - отметил представитель МИД Ирана.

    Иран Медиафорум D-8 медиасфера новости сотрудничество

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей