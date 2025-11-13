İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Prezident: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:59
    Prezident: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək
    İlham Əliyev

    Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanın Milli İnformasiya Agentliyinə (UzA) müsahibəsində deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanda yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu, o cümlədən ticarət donanması, yaxın illərdə gücü 25 milyon tona çatacaq Ələt Beynəlxalq Ticarət Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və ölkənin doqquz beynəlxalq hava limanı da daxil olmaqla, bütün bunlar Azərbaycanın qlobal nəqliyyat və logistika qovşağı kimi rolunu gücləndirən amillərdir.

    Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri şaxələndirilmiş nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı, tranzit imkanlarının genişləndirilməsidir:

    "Bu sahədə ölkələrimizin Orta Dəhliz Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunda iştirakı xüsusi əhəmiyyətə malikdir və onun çərçivəsində Azərbaycan Özbəkistan və Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün mühüm tranzit ölkə qismində çıxış edir. Son illərdə Orta Dəhliz vasitəsilə ixrac imkanlarının və daşımaların artması xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir".

    İlham Əliyev Özbəkistan Zəngəzur dəhlizi
    Президент: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии
    Azerbaijani President: Opening of Zangezur Corridor will benefit all Central Asian countries

    Son xəbərlər

    16:54

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib

    Komanda
    16:51
    Foto

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48
    Foto

    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti