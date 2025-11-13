Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Президент: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:09
    Президент: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

    Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    Глава государства отметил, что созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт "Алят", мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, а также девять международных аэропортов страны - все это являются факторами, укрепляющими роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.

    По его словам, одним из ключевых направлений сотрудничества между двумя странами является развитие диверсифицированной транспортно-логистической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей. "В этой сфере особое значение имеет участие наших стран в Международном транспортном маршруте "Средний коридор", в рамках которого Азербайджан выступает важной транзитной страной для Узбекистана и стран Центральной Азии. За последние годы увеличение экспортных возможностей и перевозок через Средний коридор приобрело особое стратегическое значение", - добавил президент.

    Ильхам Алиев Зангезурский коридор Узбекистан интервью
    Prezident: Zəngəzur dəhlizinin açılması bütün Mərkəzi Asiya ölkələrinə fayda gətirəcək
    Azerbaijani President: Opening of Zangezur Corridor will benefit all Central Asian countries

    Последние новости

    16:53

    Продлен срок действия льгот для Бакинского судостроительного завода

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    Лента новостей