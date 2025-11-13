Президент: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

Глава государства отметил, что созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт "Алят", мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, а также девять международных аэропортов страны - все это являются факторами, укрепляющими роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.

По его словам, одним из ключевых направлений сотрудничества между двумя странами является развитие диверсифицированной транспортно-логистической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей. "В этой сфере особое значение имеет участие наших стран в Международном транспортном маршруте "Средний коридор", в рамках которого Азербайджан выступает важной транзитной страной для Узбекистана и стран Центральной Азии. За последние годы увеличение экспортных возможностей и перевозок через Средний коридор приобрело особое стратегическое значение", - добавил президент.