İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev İraq prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:08
    İlham Əliyev İraq prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev İraq Prezidenti Nizar Amidini milli bayram münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    İraq Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı yetirirəm.

    İnanıram ki, dost xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq Azərbaycan-İraq dövlətlərarası əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylər göstərəcəyik.

    Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost İraq xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Nizar Amidi İraq
    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником
    Ilham Aliyev congratulates President of Iraq on National Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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