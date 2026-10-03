Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником
- 03 октября, 2026
- 11:17
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Низару Амиди.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.
Убежден, что в интересах наших дружественных народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления азербайджано-иракских межгосударственных связей и расширения нашего сотрудничества.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного мира, благополучия и процветания".