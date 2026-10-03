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    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 11:17
    Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Низару Амиди.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.

    Убежден, что в интересах наших дружественных народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления азербайджано-иракских межгосударственных связей и расширения нашего сотрудничества.

    В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Низар Амиди Азербайджано-иракские отношения
    İlham Əliyev İraq prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates President of Iraq on National Day
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