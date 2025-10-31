Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanır
Xarici siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 12:27
Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan–Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.
"Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan–Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatır. Azərbaycan regional nəqliyyat və logistika əlaqələrinin qurulması istiqamətində yerində gərgin iş aparır", - deyə o qeyd edib.
Zangazur Corridor comes to final completion towards Azerbaijan-Armenia border. Azerbaijan is doing its hard work on the ground to establish regional transport and logistics connectivity!!! pic.twitter.com/DW6KKqEUMT— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 31, 2025
Son xəbərlər
13:44
Video
Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıbMaraqlı
13:43
Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
13:40
Foto
İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:39
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBHadisə
13:37
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"Futbol
13:35
Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:33
Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıbEnergetika
13:29
Foto
Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:26