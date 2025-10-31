Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаются

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 12:37
    Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией подошли к завершающей стадии.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    "Работы на участке Зангезурского коридора до границы Азербайджана с Арменией подошли к завершающей стадии. Азербайджан ведет напряженную работу на местах для установления региональных транспортных и логистических связей", - отметил он.

    Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanır
    Hikmat Hajiyev: Zangazur Corridor comes to final completion towards Azerbaijan-Armenia border

