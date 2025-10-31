Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаются

Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией подошли к завершающей стадии.

Как передает Report, об этом написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Работы на участке Зангезурского коридора до границы Азербайджана с Арменией подошли к завершающей стадии. Азербайджан ведет напряженную работу на местах для установления региональных транспортных и логистических связей", - отметил он.