Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаются
Внешняя политика
- 31 октября, 2025
- 12:37
Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией подошли к завершающей стадии.
Как передает Report, об этом написал в соцсети X помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Работы на участке Зангезурского коридора до границы Азербайджана с Арменией подошли к завершающей стадии. Азербайджан ведет напряженную работу на местах для установления региональных транспортных и логистических связей", - отметил он.
Zangazur Corridor comes to final completion towards Azerbaijan-Armenia border. Azerbaijan is doing its hard work on the ground to establish regional transport and logistics connectivity!!! pic.twitter.com/DW6KKqEUMT— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 31, 2025
