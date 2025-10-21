İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Hikmət Hacıyev: Qazax qardaşlarımız hörmət nümunəsi olaraq Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnı ifa ediblər

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:25
    Hikmət Hacıyev: Qazax qardaşlarımız hörmət nümunəsi olaraq Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnı ifa ediblər
    Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri əsnasında rəsmi ziyafətdə Müslim Maqomayevin repertuarından "Синяя вечность" mahnısı səsləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.

    "Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri əsnasında rəsmi ziyafətdə qazax qardaşlarımız Azərbaycan mədəniyyətinə hörmətin nümunəsi olaraq Müslüm Maqomayevin repertuarından "Синяя вечность" mahnısını böyük sevgi və coşqu ilə ifa edirlər",- H.Hacıyev bildirib.

    Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима Магомаева
    Hikmat Hajiyev: Kazakh artists honor Azerbaijani culture with Magomayev song

